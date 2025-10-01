Arabia Saudite organizon takimin e liderëve për të diskutuar mbi sigurinë në Lindjen e Mesme

Konferenca e Sigurisë së Mynihut (MSC) ka hapur një Takim treditor të Udhëheqësve të Mynihut (MLM) në qytetin historik saudit AlUla, duke mbledhur rreth 70 vendimmarrës dhe ekspertë të nivelit të lartë për të diskutuar sfidat e sigurisë në Lindjen e Mesme dhe implikimet e tyre globale, transmeton Anadolu.
Takimi do të zhvillohet deri më 2 tetor, me dyer të mbyllura, dhe është krijuar për të ofruar një platformë për një shkëmbim të hapur dhe interaktiv.
Sipas organizatorëve, takimi synon të nxisë besimin dhe të zhvillojë zgjidhje politike duke mbledhur palët kryesore të interesuara nga Lindja e Mesme, Evropa, SHBA-ja dhe më gjerë.
Takimi vjen në sfondin e përshkallëzimit të paqëndrueshmërisë në Lindjen e Mesme, me rreziqet e një konflikti më të gjerë që kërcënon sigurinë globale.
Sesionet do të trajtojnë opsionet për rigjallërimin e multilateralizmit mes fragmentimit ndërkombëtar në rritje dhe konkurrencës strategjike, si dhe rëndësinë e diplomacisë rajonale dhe përpjekjeve të ndërmjetësimit për të adresuar konfliktet dhe krizat.
Diskutimet do të shqyrtojnë gjithashtu rolin e Evropës dhe SHBA-së në mbështetjen e tranzicioneve politike gjithëpërfshirëse dhe paqes së qëndrueshme në të gjithë rajonin. Pjesëmarrësit pritet të shqyrtojnë rrugët për një bashkëpunim më të thellë në energji dhe siguri ekonomike.
Takimi në AlUla vjen pas angazhimeve të ngjashme të MSC-së në Aman, Kajro, Doha, Dubai dhe Teheran.