Arabia Saudite përshëndet reformat e reja politike në Palestinë

Arabia Saudite përshëndeti të shtunën masat e fundit të reformës të shpallura nga udhëheqja palestineze, duke i cilësuar si hapa të rëndësishëm drejt forcimit të veprimit politik palestinez.

Në një deklaratë të lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, Mbretëria shprehu mbështetjen për krijimin e posteve të reja brenda Organizatës për Çlirimin e Palestinës (OÇP) dhe Shtetit të Palestinës, përfshirë emërimin e Hussein al-Sheikh si Nënkryetar i Komitetit Ekzekutiv të OÇP-së dhe Nënpresident i Shtetit të Palestinës.

Arabia Saudite i përcolli urimet e saj al-Sheikhut, duke i dëshiruar sukses në përgjegjësitë e reja.

Mbretëria theksoi se këto reforma do të forcojnë procesin politik palestinez dhe do të kontribuojnë në përpjekjet më të gjera për garantimin e të drejtave legjitime të popullit palestinez, në veçanti të drejtës për vetëvendosje dhe krijimin e një shteti të pavarur përgjatë kufijve të vitit 1967, me Jerusalemin Lindor si kryeqytet.