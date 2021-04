Arabia Saudite vendos të mbyllë 8 shkolla turke në vend

Autoritetet e Arabisë Saudite kanë vendosur t’i ndërpresin aktivitetet e tetë shkollave turke të lidhura me Ministrinë e Arsimit Kombëtar të Turqisë që veprojnë në kryeqytetin Riad dhe provinca të tjera në fund të vitit akademik 2020-2021, sipas informacioneve të marra nga burime diplomatike, transmeton Anadolu Agency (AA).

Ministria saudite e Arsimit e dha vendimin në një format të shkruar në shkollat ​​në provincat veriperëndimore Tabuk, Riad, Ta’if dhe Jeddah.

Zyrtarët sauditë gjithashtu vizituan shkollat ​​turke në provincat Dammam dhe Abha për të informuar autoritetet e shkollës në lidhje me vendimin.

Shkollat ​​turke në provincat Mekë dhe Medinë gjithashtu do t’i nënshtrohen të njëjtit vendim.

Në këtë vendim, Ministria saudite e Arsimit tha: “Aktivitetet në shkollat ​​turke do të ndërpriten në fund të këtij viti akademik, do të sigurohet lehtësim për nxënësit që të regjistrohen në shkollat ​​e zgjedhura prej tyre, dhe administratat e shkollës duhet të informojnë prindërit në lidhje me vendim”.

Burimet diplomatike thonë se 2.256 nxënës që nuk flasin rrjedhshëm gjuhën arabe do të kenë vështirësi nëse vazhdojnë arsimin e tyre të lidhur me Ministrinë e Arsimit të Arabisë Saudite.

Shkollat ​​Turke Ndërkombëtare në Riad, Jeddah, Tabuk, Dammam, Ta’if, Abha, Mekë dhe Medinë do të mbyllen deri në fund të këtij viti. /aa