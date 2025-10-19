“Armëpushimi i brishtë” në Gaza mund të shembet mes përleshjeve të reja

Ndërsa raportohen sulme izraelite pranë Rafahut, analisti Yossi Mekelberg paralajmëron se situata në terren mbetet e pasigurt.
“E kemi thënë gjatë gjithë kohës se ky armëpushim nuk është fundi i plotë i asaj që kemi parë gjatë dy viteve të fundit. Është një armëpushim shumë i brishtë, që mund të ndryshojë në çdo moment,” tha Mekelberg, bashkëpunëtor i lartë në Chatham House, për programin e Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut, për Al Jazeera.
Sipas tij, gjëja më e rëndësishme është vendosja e forcave ndërkombëtare dhe e një operacioni paqeruajtës që mund të garantojë zbatimin e armëpushimit.
Mekelberg theksoi se plani i përgjithshëm duhet të çojë drejt një zgjidhjeje me dy shtete, përndryshe rrezikohet rikthimi i dhunës.
"Sado të flitet për çarmatimin e Hamasit, tërheqjen e plotë të Izraelit nga Gaza apo rihapjen e pikës Rafah — gjithçka duhet të ndodhë në kohën e duhur," shtoi ai.