Armëpushimi mund të shembet pasi Izraeli bllokon ndihmat për Gazën

Nëse i dërguari amerikan Steve Witkoff, këshilltari i dhëndrit të Trumpit Jared Kushner dhe nënpresidenti JD Vance duan që armëpushimi të funksionojë, ata duhet të kërkojnë nga autoritetet izraelite të zbatojnë marrëveshjen dhe të lejojnë më shumë ndihma për të hyrë në Gaza, tha një analiste.
“Duhet të lejohen të paktën 600 kamionë në ditë. Kjo do të thotë se duhet të lejohet hyrja e pajisjeve të rënda dhe karburantit, që janë thelbësore për të filluar gërmimin e mijëra trupave të palestinezëve dhe trupave të 14 pengjeve izraelite që kanë mbetur nën rrënoja,” tha Phyllis Bennis nga Instituti për Studime Politike për Al Jazeera.
“Ata nuk mund ta bëjnë këtë pa pajisje,” shtoi ajo.
Sipas Bennistit, zyrtarët amerikanë duhet të ndjekin “një qasje krejt tjetër, duke ushtruar presion real mbi Izraelin për të lejuar hyrjen e ndihmave”.
“Në të kundërt, ky armëpushim i pjesshëm, që tashmë është në prag të shpërbërjes, ka shumë gjasa të shembet plotësisht,” paralajmëroi ajo. /mesazhi