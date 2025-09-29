Arrestime në Liverpool gjatë protestës për ndalimin e Palestine Action

Policia britanike arrestoi dhjetëra persona jashtë konferencës vjetore të Partisë Laburiste në Liverpool, pas një proteste kundër vendimit të qeverisë për ta shpallur organizatën Palestine Action të ndaluar.
Rreth 100 protestues u mblodhën të dielën pasdite, duke mbajtur pankarta me mbishkrimin: “Jam kundër gjenocidit. Mbështes Palestine Action.”
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ndaloi Palestine Action në prill, duke e shpallur organizatë terroriste, disa javë pasi aktivistët kishin spërkatur me bojë të kuqe një avion të Forcave Ajrore Mbretërore që dyshohej se transportonte pjesë armësh për Izraelin.
Ky klasifikim, i rrallë për një rrjet protestuesish vendas, e bën edhe shprehjen e mbështetjes për grupin të dënueshme deri në 14 vite burg.
Organizatat për të drejtat civile, Kombet e Bashkuara dhe Amnesty International e kanë dënuar vendimin, ndërsa kritikë nga spektri politik britanik e kanë cilësuar atë një sulm të paprecedentë ndaj lirisë së shprehjes. /mesazhi