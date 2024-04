Arrestimet e protestuesve vazhdojnë në Universitetin e Teksasit – VIDEO

Qindra ushtarë të shtetit të Teksasit kanë arrestuar studentë që protestojnë kundër sulmit të Izraelit në Gaza në Universitetin e Teksasit në Austin.

Demonstruesve u është thënë të largohen nga universiteti, por ata kanë kundërshtuar urdhrat për ta bërë këtë.

Heidi Zhou-Castro e Al Jazeeras, duke raportuar nga vendi i ngjarjes, tha se arrestimet po vazhdojnë.

“Tani, departamenti i sherifit është shfaqur me një autobus të madh që po e mbushin tani me protestues të arrestuar,” tha ajo.

Brenda kampit, protestuesit janë ulur “me duart e lidhura, në kundërshtim me thirrjen e universitetit për t’u shpërndarë”, tha Zhou-Castro, duke shtuar se njerëzit në vendngjarje thanë se kishte një “përgjigje tepër të rëndë të policisë”.

Sipas Zhou-Castro tha, nuk kishte “asnjë lloj dhune, asnjë lloj brohoritjeje antisemitike, që çoi në këtë përgjigje të policisë”.

Things are quickly escalating at @UTAustin as police dismantle an encampment at the South Mall and arrest pro-Palestinian protesters.

Video by @lilykepner pic.twitter.com/BfwfiwXQFo

— Andy Sevilla (@MrAndySevilla) April 29, 2024