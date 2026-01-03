Arrestimi i Maduros, Trump në konferencë: Sulmi në Venezuelë, i paparë që nga Lufta e Dytë Botërore

Presidenti amerikan Donald Trump po zhvillon një konferencë për mediat lidhur me operacionin e SHBA për arrestimin e Maduros dhe sulmet në Venezuelë.
Donald Trump thotë se SHBA-të do ta “drejtojnë” Venezuelën derisa të ndodhë një “tranzicion i duhur”.
“Vonë mbrëmë dhe herët sot, sipas udhëzimeve të mia, Forcat e Armatosura të Shteteve të Bashkuara kryen një operacion të jashtëzakonshëm ushtarak në kryeqytetin e Venezuelës, duke mposhtur fuqinë ushtarake amerikane. Ajri, toka dhe deti u përdorën për të nisur një sulm spektakolar dhe ishte një sulm që njerëzit nuk e kanë parë që nga Lufta e Dytë Botërore”, shprehet ai.