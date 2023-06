Arrin në 10 numri i të vdekurve nga shembja e një ndërtese 13-katëshe

Numri i të vdekurve nga shembja e një ndërtese 13-katëshe në qytetin bregdetar egjiptian të Aleksandrisë dy ditë më parë është rritur në 10, njoftuan mediat egjiptiane të mërkurën.

Ekipet e mbrojtjes civile të mërkurën në mëngjes gjetën trupin e një 21-vjeçari nga rrënojat e ndërtesës, duke e çuar numrin e trupave të gjetur deri më tani në 10, raportoi gazeta shtetërore al-Ahram .

Kërkimi vazhdon për më shumë viktima në rrënoja, thuhet në raport. Katër të tjerë u plagosën nga shembja e së hënës.

Deri më tani, nuk ka asnjë konfirmim nga autoritetet për numrin e raportuar të viktimave.

Ndërtesa pësoi një “krisje vertikale” përpara se të shembej, tha guvernatori i Aleksandrisë, Mohammed al-Sherif.

Kati i fundit është ndërtuar pa miratim dhe ka pasur urdhër për prishje.

Shumica e apartamenteve u përdorën si akomodim për pushime verore, tha al-Sherif, duke nënkuptuar se ndërtesa nuk ishte plotësisht e zënë.

Several people were injured and some remain missing after a 13-story building collapsed in #Alexandria , #Egypt pic.twitter.com/wRbmRZygBh

— IPNA (@irannewsvideo) June 27, 2023