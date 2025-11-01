Artisti palestinez pasqyron jetën e popullit të Gazës nën sulmet izraelite

Piktori dhe skulptori palestinez, Khaled Hussein, ka skalitur argjilën nga rrënojat e shtëpive të shkatërruara nga sulmet izraelite, duke u përpjekur të shprehë dhe pasqyrojë vuajtjet dhe vështirësitë e përjetuara nga populli i Gazës, raporton Anadolu.
Për dy vjet, palestinezët në Gaza kanë shprehur traumën që kanë përjetuar si individualisht ashtu edhe kolektivisht në mënyra të ndryshme: disa duke heshtur, disa duke i treguar botës për shtypjen e tyre dhe të tjerë duke përdorur artin e tyre.
Njëri prej tyre është Khaled Hussein, artist nga Deir al-Balah në pjesën qendrore të Rripit të Gazës. Duke përdorur pajisje të thjeshta dhe argjilën që ai gërmon nga rrënojat, Hussein dokumenton ngjarjet përmes artit të tij dhe synon ta bëjë zërin e tij të dëgjohet në botë.
– Me skulpturat pasqyron përvojat e palestinezëve gjatë gjenocidit
Hussein, i cili më parë kishte interes për pikturën, por kohët e fundit i është drejtuar skulpturës, deklaroi se shumë artistë në gjithë botën, veçanërisht ata që kanë jetuar që nga Lufta e Dytë Botërore, po shprehin përvojat e tyre përmes artit.
Duke vënë në dukje se artistët palestinezë përballen me një sfidë të rëndësishme për shkak të shkatërrimit, zhvendosjes dhe burimeve të pamjaftueshme, shpjegoi se ai humbi të gjithë punën e tij kur shtëpia e tij në Rafah u shemb dhe se ai filloi të realizonte skulptura me argjilë pasi emigroi në Deir al-Balah.
Duke treguar fotografi të veprave të tij të vjetra, Hussein theksoi se skulpturat e tij pasqyrojnë ndryshimin e rutinës së përditshme, vështirësitë dhe shqetësimin psikologjik të palestinezëve gjatë dy viteve të fundit.
Fytyra të dhimbshme dhe të frikësuara dominojnë figurat njerëzore që ai krijon nga argjila.
Hussein tha se krijon figura fytyre nga balta që mbledh nga rrënojat. “Balta është një material për skulpturë. Sapo e mbaj në dorë, emocionet njerëzore që përjeton populli palestinez, të tilla si frika, uria, tronditja, humbja dhe zhgënjimi, shfaqen spontanisht. Sepse balta është një material i gjallë dhe i ndjeshëm”, tha ai.
Ai shpjegoi se ai mund t’i dërgojë veprat e tij jashtë Gazës vetëm duke i fotografuar ato dhe kështu merr pjesë në ekspozita. Ai thotë se e ka të vështirë të transportojë veprat e tij nga një vend në tjetrin për shkak të shkatërrimit dhe zhvendosjes, kështu që i thyen pjesët e tij të punuara me dorë në copa pasi i fotografon.