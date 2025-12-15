Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miraton me shumicë dërrmuese rezolutë për të drejtën e palestinezëve për vetëvendosje

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi sot, me shumicë dërrmuese, një rezolutë që konfirmon të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje.
Për rezolutën votuan 164 shtete, ndërsa 8 shtete votuan kundër: Izraeli, Shtetet e Bashkuara, Mikronezia, Argjentina, Paraguai, Papua Guinea e Re, Palau dhe Nauru. Nëntë shtete abstenuan, përfshirë Ekuadorin, Togon, Tongën, Panamanë, Fixhin, Kamerunin, Ishujt Marshall, Samoan dhe Sudanin e Jugut.
Rezoluta shpreh qëndrimin ndërkombëtar kundër praktikave izraelite të pushtimit dhe kolonizimit, të cilat pengojnë ushtrimin e së drejtës së popullit palestinez për vetëvendosje dhe jetesë me dinjitet në shtetin e tij të pavarur. Në tekst përmendet edhe opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, sipas të cilit pushtimi izraelit i territoreve palestineze është i paligjshëm dhe duhet të përfundojë sa më shpejt.
Ambasadori i përhershëm i Shtetit të Palestinës në OKB, Rijad Mansur, e vlerësoi vendimin dhe falënderoi shtetet që votuan pro, duke theksuar se votimi tregon një konsensus pothuajse të plotë ndërkombëtar për të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje. /mesazhi