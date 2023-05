Astronautja e parë femër e Arabisë Saudite do të fluturojë në hapësirë ​​më 21 maj

Astronautja e parë femër e Arabisë Saudite do të fluturojë në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS) më 21 maj, sipas agjencisë amerikane të hapësirës NASA.

Rayyanah Barnawi, një studiuese e kancerit të gjirit, së bashku me astronautin Ali AlQarni, do të jenë pjesë e misionit Axiom Space 2, i cili do të fluturojë më 21 maj, tha NASA.

Misioni 10-ditor ishte planifikuar të ngrihej nga Qendra Hapësinore Kennedy në Florida më 8 maj, përpara se nisja të riplanifikohej në 21 maj nga NASA dhe Axiom Space.

Dy astronautët sauditë pritet t’i bashkohen astronautit të Emirateve Sulltan Al Neyadi, i cili ndodhet në ISS për një mision gjashtë mujor.

Astronautja Peggy Whiston dhe pionieri dhe piloti i biznesit John Shoffner do të jenë gjithashtu pjesë e misionit Axiom Space 2.