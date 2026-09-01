Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Ata që tashmë i janë turrur Shqipërisë: hedhin në erë një xhami,...

Ata që tashmë i janë turrur Shqipërisë: hedhin në erë një xhami, festojnë pas shpërthimit!

Kriminelë që po futen çdo ditë e më tepër në jetët tona nën një qeverisë të nënshtruar totalisht ndaj tyre

Një video që tregon ushtarë izraelitë duke festuar pas shpërthimit të një xhamie në Gaza ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale.

Sipas një postimi nga gazetari amerikan Max Blumenthal, videoja ishte postuar më parë në Instagram Story nga ushtari izraelit Adi Karni, dhe më pas Blumenthal e ndau atë në platformën X.

“Ja ku është një nga kriminelët izraelitë të luftës, Adi Karni, duke hedhur në erë një xhami në Gaza,” shkroi Blumenthal përkrah videos.

Pas postimit, Blumenthal deklaroi gjithashtu se Karni më vonë u maskua si një student palestinez për të tërhequr kalimtarët në tribunën e ish-ushtarëve izraelitë në Universitetin e Kolumbias.

Videoja tregon shpërthimin e ndërtesës, pas së cilës ushtarët izraelitë festojnë dhe gëzohen për shembjen e xhamisë.

 

Dhe kini parasysh që kjo skotë e ulët njerëzore tashmë i janë vërsulur Shqipërisë për ta shndërruar në një Izrael të dytë, ku me sa kuptohet, qëllimi është t’i futet si pykë Europës nga Ballkani.

Në një pushtim të heshtur por të dukshëm, me nënshtrimin e plotë ndaj tyre të qeverisë shqiptare dhe të vetë Ramës, ja dhe akti i tyre i fundit, hyrja në shkolla duke tërhequr për hunde arsimtarë shqiptarë me Holokaustin nazist ndaj tyre, atë që tashmë po e ushtrojnë mbi një popull që kurrë nuk u ka bërë keq, madje është përkujdesur për ta në ditë të vështira, palestinezët.

Njoftohet nga faqja Israeli në Shqipëri:

“Ambasadorja e Izraelit në Shqipëri, Galit Peleg, mori pjesë në çeljen e një konference dhe trajnimi për një grup mësuesish shqiptarë, me fokus edukimin për Holokaustin dhe luftën kundër antisemitizmit.
Ambasadorja Peleg theksoi se antisemitizmi nuk është thjesht një ngjarje e së kaluarës apo e historisë, por një fenomen i vazhdueshëm që ndryshon formën dhe sloganet e tij, ndërkohë që mbart të njëjtin rrezik të urrejtjes ndaj minoriteteve. Pikërisht për këtë arsye, ajo nënvizoi rëndësinë e rolit të mësuesve në luftën kundër tij.
Aktiviteti, i organizuar në Tiranë nga Instituti Olga Lengyel për Studimet mbi Holokaustin dhe të Drejtat e Njeriut (TOLI), në bashkëpunim me Shoqatën e Mësuesve të Historisë në Shqipëri “Rinia Historia”, synon të forcojë rolin e edukimit në ruajtjen e kujtesës historike, promovimin e të drejtave të njeriut dhe luftën kundër antisemitizmit dhe çdo forme diskriminimi.
Në aktivitet mbajtën fjalë përshëndetëse edhe z. Harry D. Wall, anëtar i Bordit të Drejtorëve të TOLI-t, si dhe znj. Oana Bajka, Zëvendësdrejtore e TOLI-t për Evropën.
Mbi 25 mësues po marrin pjesë në këtë program. Ky është seminari i tretë që TOLI organizon për mësuesit në Shqipëri”.

Ngrihuni shqiptarë se po u pjell belaja! /tesheshi

Një video që tregon ushtarë izraelitë duke festuar pas shpërthimit të një xhamie në Gaza ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale.

Sipas një postimi nga gazetari amerikan Max Blumenthal, videoja ishte postuar më parë në Instagram Story nga ushtari izraelit Adi Karni, dhe më pas Blumenthal e ndau atë në platformën X.

“Ja ku është një nga kriminelët izraelitë të luftës, Adi Karni, duke hedhur në erë një xhami në Gaza,” shkroi Blumenthal përkrah videos.

Pas postimit, Blumenthal deklaroi gjithashtu se Karni më vonë u maskua si një student palestinez për të tërhequr kalimtarët në tribunën e ish-ushtarëve izraelitë në Universitetin e Kolumbias.

Videoja tregon shpërthimin e ndërtesës, pas së cilës ushtarët izraelitë festojnë dhe gëzohen për shembjen e xhamisë.

 

Dhe kini parasysh që kjo skotë e ulët njerëzore tashmë i janë vërsulur Shqipërisë për ta shndërruar në një Izrael të dytë, ku me sa kuptohet, qëllimi është t’i futet si pykë Europës nga Ballkani.

Në një pushtim të heshtur por të dukshëm, me nënshtrimin e plotë ndaj tyre të qeverisë shqiptare dhe të vetë Ramës, ja dhe akti i tyre i fundit, hyrja në shkolla duke tërhequr për hunde arsimtarë shqiptarë me Holokaustin nazist ndaj tyre, atë që tashmë po e ushtrojnë mbi një popull që kurrë nuk u ka bërë keq, madje është përkujdesur për ta në ditë të vështira, palestinezët.

Njoftohet nga faqja Israeli në Shqipëri:

“Ambasadorja e Izraelit në Shqipëri, Galit Peleg, mori pjesë në çeljen e një konference dhe trajnimi për një grup mësuesish shqiptarë, me fokus edukimin për Holokaustin dhe luftën kundër antisemitizmit.
Ambasadorja Peleg theksoi se antisemitizmi nuk është thjesht një ngjarje e së kaluarës apo e historisë, por një fenomen i vazhdueshëm që ndryshon formën dhe sloganet e tij, ndërkohë që mbart të njëjtin rrezik të urrejtjes ndaj minoriteteve. Pikërisht për këtë arsye, ajo nënvizoi rëndësinë e rolit të mësuesve në luftën kundër tij.
Aktiviteti, i organizuar në Tiranë nga Instituti Olga Lengyel për Studimet mbi Holokaustin dhe të Drejtat e Njeriut (TOLI), në bashkëpunim me Shoqatën e Mësuesve të Historisë në Shqipëri “Rinia Historia”, synon të forcojë rolin e edukimit në ruajtjen e kujtesës historike, promovimin e të drejtave të njeriut dhe luftën kundër antisemitizmit dhe çdo forme diskriminimi.
Në aktivitet mbajtën fjalë përshëndetëse edhe z. Harry D. Wall, anëtar i Bordit të Drejtorëve të TOLI-t, si dhe znj. Oana Bajka, Zëvendësdrejtore e TOLI-t për Evropën.
Mbi 25 mësues po marrin pjesë në këtë program. Ky është seminari i tretë që TOLI organizon për mësuesit në Shqipëri”.

Ngrihuni shqiptarë se po u pjell belaja! /tesheshi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram