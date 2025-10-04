Atmosferë festimi në Gaza mes pasigurisë për armëpushimin

Nga Nuseirati, Gaza – Korrespondenti i Al Jazeera-s, Hani Mahmoud, raporton se në disa zona të Gazës është ndjerë një qetësi më e madhe, me më pak të shtëna, dronë dhe bombardime, përveç disa shpërthimeve në veri të qytetit të Gazës.
Në pjesën qendrore dhe jugore, banorët kanë filluar të shfaqin një atmosferë festimi pas pranimit nga Hamasi dhe reagimit pozitiv të presidentit Trump. Shumë prej tyre pyesin nëse mund të kthehen në qytetin e Gazës, por ende nuk ka një përgjigje të qartë.
Megjithatë, mbeten pikëpyetje për çështje jetike, sidomos për ndihmat humanitare, pasi popullsia vazhdon të përjetojë uri të rëndë.
“Ka ende paqartësi për atë që po ndodh,” thekson Mahmoud. /mesazhi