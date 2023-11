Autobusi me 30 të burgosur palestinezë largohet nga burgu Ofer

Guevara al-Budayri i Al Jazeera Arabic, duke raportuar nga afër Ofer, thotë se një autobus është larguar nga burgu që mbante një grup të burgosurish palestinezë të cilët janë liruar. Autobusi ka mbërritur në Beitunia, afër Ramallah.

Shërbimi i Burgjeve izraelite ka thënë se 30 palestinezë janë liruar, sipas AFP dhe Associated Press.

BREAKING: CHILD HOSTAGE MUHAMMAD NAZZAL SPEAKS OUT ABOUT ISRAELI ABUSE

“Elderlies died and they were stomped and beaten.

They broke my arm and finger last week.

They beat me again today.

They did not provide any medical treatment.

The Red Cross only today treated my… pic.twitter.com/ZxvyqgWJAx

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 28, 2023