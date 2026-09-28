Autoritetet e Sudanit akuzojnë RSF-në paramilitare për sulme ndaj objekteve civile në El-Obeid

Autoritetet sudaneze në Kordofanin e Veriut kanë akuzuar grupin paramilitar të Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) se kanë kryer sulme me dronë ndaj objekteve civile në El-Obeid, transmeton Anadolu.
“Shënjestrimi i objekteve civile, arsimore dhe sportive përbën një sulm të hapur ndaj qytetarëve dhe pasurive të tyre si dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare humanitare”, thuhet në një deklaratë të qeverisë së shtetit.
Sipas saj, ndër objektet e goditura ishin qyteti sportiv dhe Kolegji Universitar privat Shikan në shtetin e Kordofanit të Veriut. Nuk u raportuan viktima apo dëme materiale.
Qeveria e shtetit u bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe organizatave për të drejtat e njeriut dhe organizatave humanitare që të dënojnë sulmet e pretenduara të RSF-së ndaj objekteve civile, të ofrojnë mbrojtje për civilët, të dokumentojnë shkeljet e pretenduara dhe të kërkojnë përgjegjësi nga personat përgjegjës.
Deri tani, grupi paramilitar nuk ka bërë asnjë koment të menjëhershëm lidhur me akuzat. Muajin e kaluar, OKB-ja tha se 1.100 civilë u vranë në sulme me dronë në Sudan gjatë periudhës janar-qershor.
Tre shtetet e Kordofanit në Sudan, përkatësisht Kordofani i Veriut, Kordofani i Perëndimit dhe Kordofani i Jugut, kanë qenë skenë e përleshjeve mes ushtrisë dhe RSF-së që nga 25 tetori i vitit 2025.
Sudani është përfshirë nga një luftë mes ushtrisë dhe RSF-së që nga prilli i vitit 2023, e cila, sipas vlerësimeve të OKB-së dhe burimeve ndërkombëtare, ka shkaktuar dhjetëra mijëra të vdekur dhe rreth 13 milionë të zhvendosur.