Autoritetet lokale: 173 kamionë me ndihma kanë hyrë në Rripin e Gazës

Gjithsej 173 kamionë me ndihma kanë hyrë në Rripin e Gazës të dielën sipas një marrëveshjeje armëpushimi midis Hamasit dhe Izraelit, tha të hënën Zyra për media e Qeverisë, transmeton Anadolu.
“Ne konfirmojmë se 173 kamionë me ndihma humanitare kanë hyrë në Rripin e Gazës më 12 tetor përmes kalimeve, duke shënuar ditën e parë pas marrëveshjes së armëpushimit”, tha Zyra për media në një njoftim.
Ajo tha se tre kamionë me gaz gatimi dhe gjashtë kamionë me naftë kaluan në enklavë për të operuar furra buke, gjeneratorë dhe spitale mes një mungese akute të materialeve thelbësore.
Zyra për media tha se sasitë e ndihmës humanitare që hynë në enklavën palestineze janë larg përmbushjes “madje edhe të kërkesave minimale humanitare dhe të jetesës së më shumë se 2.4 milionë njerëzve”. Ajo përsëriti nevojën urgjente për “një fluks të madh, të vazhdueshëm dhe të organizuar të ndihmës, karburantit, gazit të gatimit si dhe furnizimeve me ndihma dhe mjekësore”.
Izraeli ka mbajtur nën bllokadë Rripin e Gazës shtëpinë e gati 2.4 milionë njerëzve, për gati 18 vjet dhe e ashpërsoi rrethimin e tij në mars kur mbylli kalimet kufitare dhe bllokoi shpërndarjen e ushqimit dhe ilaçeve, duke e shtyrë enklavën në zi buke.
Hyrja e kamionëve me ndihma erdhi pasi faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit në Rripin e Gazës hyri në fuqi të premten, sipas planit të presidentit të SHBA-së Donald Trump për t’i dhënë fund luftës dyvjeçare izraelite në enklavë.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë më shumë se 67.800 palestinezë në Rripin e Gazës, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, duke e lënë enklavën kryesisht të pabanueshme.