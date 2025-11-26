Autoritetet siriane zbulojnë 4 varre masive në veri të Homsit

Autoritetet siriane kanë zbuluar katër varre masive që përmbanin dhjetëra mbetje mortore në veri të Homsit në Sirinë qendrore, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Brendshme tha se katër varret masive u gjetën në rrugën Al-Sittin në veri të qytetit të Homsit gjatë punimeve të gërmimit, të cilat përmbajnë dhjetëra mbetje mortore
Ministria tha se autoritetet po kryejnë ekzaminime mjeko-ligjore për të identifikuar viktimat dhe për të verifikuar ekzistencën e mundshme të vendeve të tjera të varrimit.
Që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, janë zbuluar shumë vende varrimi masiv në të gjithë Sirinë, më i madhi prej të cilëve ishte pranë Damaskut.
Qytetarët sirianë thonë se rënia e regjimit të Assadit shënoi fundin e një epoke frike 10-vjeçare, me burgjet e saj që janë bërë makthe torturash, ndalimesh arbitrare dhe zhdukjesh me forcë.
Qeveria e re siriane vazhdimisht ka deklaruar se mbajtja përgjegjës e atyre që janë përgjegjës për krimet nën regjimin e mëparshëm do të mbetet një përparësi.
Në një fjalim para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në muajin shtator, presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa, u zotua se do të sjellë “drejtësi nga çdo person, duart e të cilit janë të njollosura me gjakun e të pafajshmëve”.
Assadi, udhëheqës i Sirisë për pothuajse 25 vjet, u arratis në Rusi dhjetorin e kaluar, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila ka qenë në pushtet që nga viti 1963. Administrata e re kalimtare e presidentit Sharaa u formua në muajin janar.