Autoritetet ukrainase: Tre të vrarë dhe 29 të plagosur në sulmin rus gjatë natës në Kiev

Tre persona u vranë dhe 29 u plagosën në një sulm ajror rus gjatë natës në Kiev, njoftuan autoritetet ukrainase, transmeton Anadolu.
Sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy, gjatë natës në kryeqytet u lëshuan 36 raketa dhe rreth 600 dronë.
“Deri tani dihet për dhjetëra të plagosur dhe tre të vdekur. Ngushëllimet e mia për familjarët dhe të afërmit”, tha ai në Telegram.
Ndërkohë, kryebashkiaku i Kievit tha se deri në momentin e deklaratës së tij, autoritetet kishin konfirmuar 29 të plagosur, përfshirë 19 të shtruar në spital.
Ministria ruse e Mbrojtjes konfirmoi se ka kryer një sulm masiv ajror gjatë natës, por tha se ka goditur vetëm objektiva ushtarake.
Ajo tha se sulmi ishte një përgjigje ndaj “sulmeve terroriste të Ukrainës kundër objekteve civile”.
Po ashtu, Moska pretendoi se Kievi kreu një sulm ajror gjatë natës kundër objekteve energjetike në Rusi.
Autoritetet e rajonit të Volgogradit thanë se pesë persona, përfshirë dy fëmijë, u plagosën në këtë sulm.