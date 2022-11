Avionët turq goditën objektivat në Siri, Irak pas shpërthimit të bombës në Stamboll

Luftëtarët kurdë raportojnë ‘vdekje dhe plagosje’ pasi sulmet ajrore turke goditën Kobanen dhe dy fshatra që strehojnë njerëz të zhvendosur nga lufta në Siri.

Avionët ushtarakë turq kanë goditur objektiva në veri të Sirisë dhe Irakut, duke bombarduar baza që Ministria e Mbrojtjes e Turqisë pretendon se janë përdorur nga ata që qëndrojnë pas shpërthimit në qendër të Stambollit fundjavën e kaluar që vrau gjashtë persona dhe plagosi më shumë se 80.

Ministria turke e mbrojtjes njoftoi nisjen e sulmeve në një deklaratë në Twitter të dielën.

“Ka ardhur ora e llogarisë,” shkroi ministria turke e mbrojtjes në Twitter herët të dielën, së bashku me një foto të një avioni ushtarak që ngrihej në një operacion gjatë natës, duke shtuar se ata që kishin kryer “sulmet e pabesa” do të mbaheshin përgjegjës. .

Ankaraja ka fajësuar për sulmin me bombë të 13 nëntorit në Stamboll Partinë e jashtëligjshme të Punëtorëve të Kurdistanit (PKK) dhe grupet kurde siriane të lidhura me to. Luftëtarët kurdë kanë mohuar përfshirjen. /mesazhi

Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/9jiFRn0hej — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022