Babai i një pengu i kërkon Netanyahut të ndalojë luftën

Babai i Matan Enrist, një nga pengjet izraelite në Gaza, i bëri thirrje kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu që të ndalojë sulmet.
“Djali im është në rrezik të vazhdueshëm, dhe ne i bëjmë thirrje Netanyahut të ndalojë luftën,” tha ai, sipas mediave izraelite.
Kjo vjen pasi Hamasi njoftoi se kishte humbur kontaktin me dy pengje izraelite dhe kërkoi nga ushtria izraelite të tërhiqte trupat dhe të ndërpritej bombardimi ajror për 24 orë, që luftëtarët e tij t’i nxjerrin pengjet të sigurta. /mesazhi