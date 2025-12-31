Bangladeshi i jep lamtumirën e fundit Khaleda Zias me funeral shtetëror

Bangladeshi i ka dhënë lamtumirën e fundit Khaleda Zias, ish-kryeministres së parë grua të vendit, në një funeral shtetëror të mbajtur në kryeqytetin Dhaka.
Mijëra qytetarë u mblodhën për të nderuar figurën e saj, duke shprehur pikëllim për ndarjen nga jeta të një prej personaliteteve më të rëndësishme politike në historinë e vendit. Udhëheqës politikë, zyrtarë shtetërorë dhe përfaqësues të shoqërisë civile morën pjesë në ceremoninë mortore.
Khaleda Zia, e cila ka shërbyer dy herë si kryeministre, konsiderohet një figurë kyçe në politikën e Bangladeshit, me një trashëgimi që vazhdon të ndikojë në të ardhmen politike të vendit. /mesazhi