Bangladeshi ka shprehur shqetësim të thellë për përkeqësimin e situatës në shtetin Rakhine të Mianmarit, ndërsa Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë po përgatitet të japë vendimin në çështjen e gjenocidit ndaj popullit Rohingya kundër Mianmarit, transmeton Anadolu.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë pritet të japë vendimin nesër në Hagë, pasi Gambia e paraqiti çështjen për gjenocid kundër Mianmarit në nëntor të vitit 2019.
Bangladeshi strehon rreth 1.3 milionë Rohingya në kampe përgjatë bregdetit të tij juglindor, shumica e të cilëve u larguan nga një operacion ushtarak i Mianmarit në gusht të vitit 2017.
Sipas një deklarate të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Bangladeshi i ngriti këto shqetësime gjatë një takimi në kryeqytetin Dhaka mes raportueses speciale të OKB-së për situatën e të drejtave të njeriut në Mianmar, Kelley Anne Eckels-Currie dhe ministres së Shtetit për Punët e Jashtme të Bangladeshit, Shama Obaed Islam.
Ministrja shprehu “shqetësim të thellë për përkeqësimin e situatës në Mianmar, veçanërisht në shtetin Rakhine, ku populli Rohingya vazhdon të përballen me dhunë dhe zhvendosje të reja”.
Ajo theksoi rëndësinë e mbrojtjes së popullsisë së mbetur Rohingya në shtetin Rakhine, garantimit të qasjes së papenguar të ndihmës humanitare dhe respektimit të së drejtës ndërkombëtare.
Obaed përsëriti se riatdhesimi i hershëm dhe i qëndrueshëm i Rohingya-ve nga Bangladeshi në vendbanimet e tyre stërgjyshore në Mianmar mbetet e vetmja zgjidhje e mundshme dhe afatgjatë për krizën.
Në këtë drejtim, ajo theksoi nevojën për një “udhërrëfyes të koordinuar dhe të zbatueshëm”, ku do të përfshiheshin të gjithë aktorët përkatës.
Ministrja e Shtetit theksoi se vendosja e përgjegjësisë për shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut dhe krimet ndërkombëtare është thelbësore për sigurimin e drejtësisë dhe trajtimin e shkaqeve rrënjësore të krizës, duke shprehur interesimin e madh të Bangladeshit për vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë.
Pas vizitës së saj te refugjatët Rohingya në Cox’s Bazar, në juglindje të Bangladeshit, raportuesja speciale informoi ministren për takimet e saj me popullsinë Rohingya dhe aktorët përkatës.
Ajo ndau vlerësimin e saj për situatën humanitare, duke theksuar mungesën gjithnjë e më të madhe të ndihmës humanitare dhe pasigurinë e zgjatur lidhur me gjetjen e një zgjidhjeje afatgjatë për krizën.