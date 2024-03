Banorët e Gazës çelin iftarin e parë në rrënojat e shtëpive të shkatërruara nga sulmet izraelit

Banorët e Gazës po përballen me sfida për të mbijetuar mes sulmeve izraelite dhe rrethimit të vazhdueshëm derisa bota islame feston muajin e shenjtë të Ramazanit, raporton Anadolu.

Pavarësisht se opinioni publik ndërkombëtar ka shprehur shqetësim të thellë për krizën humanitare që po përkeqësohet me shpejtësi duke marrë jetën e shumë palestinezëve në Gaza, Izraeli vazhdon sulmet dhe rrethimin e tij edhe gjatë muajit të Ramazanit.

Pavarësisht pamundësisë për të siguruar furnizime për Gazën, përfshirë ndihmën humanitare, për shkak të rrethimit dhe sulmeve izraelite, muslimanët në enklavën palestineze përpiqen të përmbushin detyrat e tyre fetare gjatë këtij muaji të shenjtë.

Populli i Gazës çeli iftarin e parë mbi rrënojat e ndërtesave të shkatërruara nga sulmet izraelite dhe më pas u lutën që lufta të përfundonte.

Izraeli ka vendosur një bllokadë në Rripin e Gazës që nga 7 tetori, duke e lënë në prag të urisë popullsinë e enklavës, veçanërisht banorët në pjesën veriore.

Sipas autoriteteve lokale shëndetësore, mbi 31.100 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë në luftën izraelite në Gaza, si dhe mbi 72.700 të tjerë janë plagosur në mes të shkatërrimit në masë dhe mungesës së nevojave themelore.

Sipas OKB-së, sulmet izraelite kanë çuar në zhvendosjen e brendshme të 85 për qind të popullsisë së Gazës në mes të një bllokade të shumicës së ushqimeve, ujit të pastër dhe ilaçeve. Po ashtu 60 për qind e infrastrukturës së enklavës është dëmtuar ose shkatërruar.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila në një vendim të përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.

Ramazani është një periudhë e shenjtë islame 1-mujore e zbatuar nga muslimanët. Është një kohë agjërimi nga lindja deri në perëndim të diellit, gjatë së cilës muslimanët përmbahen nga ngrënia, pirja dhe përfshirja në sjellje mëkatare.

