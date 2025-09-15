Banorët e Gazës largohen nga qyteti, al-Mawasi gjithnjë e më i mbushur

Palestinezët po largohen nga qyteti i Gazës për shkak të bombardimeve të rënda izraelite që kanë shënjestruar lagje banimi.

Shumë prej tyre po ecin në këmbë përgjatë rrugës al-Rashid drejt jugut, pasi nuk kanë mundësi transporti. Ndër ta ka gra shtatzëna, fëmijë dhe të moshuar në karrige me rrota.

Shumë thonë se nuk e dinë se ku po shkojnë, pasi zona e al-Mawasi tashmë është mbushur plot dhe nuk ka më hapësirë për tenda të reja. Disa janë detyruar të kthehen përsëri në Gaza City për shkak të mbipopullimit. /mesazhi

