Banorët e Nuseiratit vuajnë pa ujë dhe nevoja bazike

Në pjesët perëndimore të kampit Nuseirat, palestinezët e zhvendosur me forcë nga qyteti i Gazës kanë ngritur tenda për strehim, por tani thonë se po jetojnë pa kushtet më elementare.
Banorët raportojnë se prej një jave nuk kanë marrë furnizim me ujë. Ata i kanë bërë thirrje organizatave që të sigurojnë të paktën një cisternë uji çdo ditë, pasi mungesa e ujit të pijshëm e ka bërë të pamundur edhe gatimin.
Shumë prej këtyre familjeve udhëtuan në këmbë nga Gaza City, pasi nuk gjetën vend për t’u vendosur në al-Mawasi, Deir al-Balah apo az-Zawayda. Ata u detyruan të largoheshin, pa asnjë send personal, për t’i shpëtuar bombardimeve – dhe sot përballen me kushte të rënda mbijetese. /mesazhi