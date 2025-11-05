“Barazia Gjinore”: ta kenë “gëlltitur” krerët fetarë?!

Nga mazhoranca pretendohet se krerët e komuniteteve kryesore fetare në Shqipëri janë pajtuar me projektligjin e “Barazisë Gjinore”, një ditë para votimit të tij në parlament.
Këtë lë të kuptuar Taulant Balla, numri dy i PS, pas një takimi me ta.
“Më vjen mirë që edhe udhëheqësia e mençur e komuniteteve tona fetare, pasi u njoh me propozimet dhe amendamentet tona, vlerësoi këto formulime që burojnë pikërisht nga kjo traditë familjare”, citohet të ketë deklaruar Balla.
Më herët, kjo figurë e lartë socialiste do shpallte se në projektligj nuk do njihej as një gjini tjetër veç burrit dhe gruas. /tesheshi