Barcelona ndalon pirjen e duhanit në plazhe

Pushuesit e plazheve të Barcelonës nuk do të përballen më me mbetje cigaresh apo edhe me pirjen pasive të saj, pasi qyteti i dytë më i madh në Spanjë pritet të vendosë në korrik për ndalimin e pirjes në plazh, ka bërë të ditur të premten Bashkia e qytetit.

Vendimi vjen pasi një projekt-pilot i hartuar vitin e kaluar parasheh ndalimin e pirjes së duhanit në katër në katër nga 10 plazhet lokale të qytetit, raporton Reuters.

“Plazhet ku nuk lejohet pirja e duhanit do të ofrojnë zona më të shëndetshme të jetesës komunale, me më pak mbeturina dhe do të respektojnë mbrojtjen e mjedisit”, thuhet në deklaratë.

Disa rajone spanjolle vendosën ndalime në vitin 2020 për të shtypur përhapjen e COVID-19, ndërsa të tjera si Ishujt Balearik, përfshirë Mallorca, e kishin miratuar tashmë masën përpara pandemisë për arsye mjedisore.

Ishujt Kanarie, Andaluzia, Galicia dhe Valencia kanë ndjekur shembullin me ndalimin e pjesshëm ose të plotë të pirjes së duhanit në plazhet e tyre. /koha