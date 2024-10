Bateritë Tesla tani do të jenë të disponueshme për të gjithë, falë kompanisë Panasonic

Në vitin 2022, Panasonic premtoi të favorizojë Tesla-n si klient pasi të fillojë prodhimin e baterive me 4680 qeliza (të quajtura kështu për dimensionet e secilës qelizë, 46 milimetra në diametër dhe 80 milimetra në lartësi). Tesla aktualisht i prodhon ato për Tesla Cybertruck, por ato kushtojnë shumë më tepër se qelizat e tjera Panasonic ose LG.

Vendimi i Panasonic për të prodhuar në masë bateritë me qelizat e reja do të ulte çmimin e shitjes, gjë që do të përfitonte jo vetëm Tesla-n, por çdo markë që i përdor ato. Panasonic nuk specifikoi nëse do të përdorë metodën e saj të katodës së thatë të zhvilluar rishtazi për të prodhuar në masë bateritë 4680.

CEO i Panasonic Energy, Kazuo Tadanobu, megjithatë, tha se bateria e saj 4680 do të kontribuojë në përhapjen e automjeteve elektrike të përballueshme.

Këto qeliza të reja litium-jon kanë pesë herë kapacitetin e qelizave tipike 2170. Dhe ndërsa ato kanë përmirësuar densitetin e energjisë, ato janë gjithashtu më të mëdha. Nga ana tjetër, nuk është e rëndësishme vetëm autonomia më e madhe që ofrojnë, pretendojnë në Panasonic, por edhe fakti që falë procesit të prodhimit, do të bëjë të mundur uljen e çmimit të baterive dhe në këtë mënyrë të makina elektrike. Ky lloj qelize kërkon më pak pika saldimi dhe përmirëson densitetin vëllimor pasi mund të përdoret si një komponent strukturor i baterive. Rezultati është një proces më efikas i montimit të baterive dhe, në fund të fundit, një ulje e kostos së makinave elektrike.

Tesla Cybertruck është vetura e parë që pajiset me qelizat 4680 të Panasonic, por është rënë dakord që bateria të prodhohet nga Tesla. Në teknologji, është e rëndësishme të prodhohet e ashtuquajtura elektrodë e thatë, dhe kjo mundëson një reduktim të mëtejshëm të kostove, sepse mund të shmanget veshja e shtrenjtë e lagësht me tretës toksikë dhe pjekja e mëvonshme, e cila kërkon objekte prodhimi shumë më të mëdha dhe me më shumë energji.

Përveç Tesla-s, për të cilën Panasonic po ndërton një fabrikë në SHBA, kompania japoneze nuk ka treguar se cilët mund të jenë klientët e mundshëm. Por nga burime të tjera BMW përmendet si një nga partnerët.