BBC: Ushtria izraelite urdhëron hetim penal për vrasjen e 5-vjeçares në Gaza

Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) kanë urdhëruar hapjen e një hetimi penal për vrasjen e 5-vjeçares palestineze Hind Rajab në Gaza, një rast që shkaktoi reagime të forta ndërkombëtare.
Hind Rajab ishte një nga shtatë anëtarët e një familjeje që po përpiqej të largohej nga bombardimet në qytetin e Gazës në janar 2024, kur automjeti i tyre u godit nga armë zjarri.
Vajza pesëvjeçare mbijetoi fillimisht nga sulmi, ndërsa disa prej familjarëve të saj u vranë. Ajo arriti të kontaktonte me punonjësit e Shoqatës Palestineze të Gjysmëhënës së Kuqe dhe qëndroi në telefon për orë të tëra, duke kërkuar ndihmë.
Ambulanca e dërguar për ta shpëtuar u godit gjithashtu dhe, disa ditë më vonë, trupat e Hind Rajab, familjarëve të saj dhe dy ndihmësve mjekësorë u gjetën në zonë.
Në deklaratën e fundit, IDF tha se, pas shqyrtimit të gjetjeve dhe për shkak të dyshimeve për dështime në koordinimin e lëvizjes së ambulancës, është vendosur që incidenti t’i nënshtrohet një hetimi penal nga Divizioni i Hetimit Penal të Policisë Ushtarake.
Vendimi shënon një ndryshim të rëndësishëm nga qëndrimi i mëparshëm i ushtrisë izraelite. Në hetimin fillestar, IDF kishte deklaruar se nuk kishte trupa izraelite në zonë në kohën e incidentit, shkruan BBC.
Rasti i Hind Rajab u bë i njohur në mbarë botën pas publikimit të regjistrimit të telefonatës së saj me punonjësit e Gjysmëhënës së Kuqe, në të cilën ajo kërkonte me dëshpërim që dikush të vinte ta shpëtonte.
Hapja e hetimit penal pritet të rikthejë vëmendjen ndërkombëtare te rrethanat e vdekjes së saj dhe te përgjegjësia për sulmin ndaj automjetit dhe ambulancës.