BE blen sasinë e vaksinave për tu përgatitur për pandeminë e ardhshme

Komisioni Evropian ka nënshkruar një kontratë me një grup prej katër prodhuesish të vaksinave për të rezervuar kapacitetin e prodhimit të vaksinave në rast të shpërthimeve të ardhshme të sëmundjes, njoftoi sot ekzekutivi i BE-së.

Marrëveshja u nënshkrua me gjigantin farmaceutik amerikan Pfizer, prodhuesit spanjollë të vaksinave HIPRA dhe CZ dhe kompaninë holandeze Bilthoven Biologicals. Ai mbulon kapacitet të mjaftueshëm për 325 milionë doza në vit, me një kosto prej 160 milionë euro në vit.

Kontrata përfshin një sërë llojesh të ndryshme vaksinash: vaksinat mRNA të cilat u prezantuan për herë të parë gjatë COVID-19, si dhe injeksione me vektor viral dhe me bazë proteina. Marrëveshja është e pafundme kur bëhet fjalë për llojin e sëmundjeve infektive nga të cilat mbrojnë vaksinat.

Bashkimi Evropian është i vendosur të tregojë se ka nxjerrë mësimet nga pandemia e fundit, kur COVID-19 shpërtheu në union – duke i dërguar vendet të përpiqen të kontrollojnë përhapjen e virusit përmes kufizimeve të ashpra sociale.

BE-ja u gjend gjithashtu në një garë me SHBA-në, Britaninë e Madhe dhe të tjerët për të siguruar doza nga një numër i kufizuar prodhuesish vaksinash për shkak të kufizimeve në furnizim. Marrëveshja synon të shmangë një situatë të ngjashme, duke synuar një hapje të shpejtë të hapave në një emergjencë të ardhshme.

Sipas kushteve të kontratës, BE-ja rezervon dhe paguan për kapacitetin e prodhimit të vaksinave nga kompanitë farmaceutike, të cilat premtojnë të japin një numër të caktuar dozash nëse zhvillojnë një goditje në një situatë pandemie. Në fakt, në kohë normale blloku paguan për kapacitetin e papërdorur të vaksinës në mënyrë që të ketë sigurim në rast urgjence.

Marrëveshja u ndërmjetësua si pjesë e programit FAB të BE-së, i menaxhuar nga organi i gatishmërisë ndaj pandemisë së bllokut, Autoriteti Evropian për Reagimin e Emergjencave Shëndetësore. Ai u lançua në prill 2021, kur COVID-19 konsiderohej ende një emergjencë pandemike. Ky është rezultati i parë komercial i programit.

BE ka tashmë marrëveshje të ngjashme për të rezervuar kapacitetin për vaksinat e gripit të shpendëve si me GlaxoSmithKline ashtu edhe me Seqirus. Sëmundja infektive, e njohur edhe si gripi i shpendëve, konsiderohet si kandidati kryesor për pandeminë e ardhshme. /ora