BE-ja bën thirrje për t’i dhënë fund luftës në Sudan

Bashkimi Evropian (BE) kërkoi sot që konflikti i vazhdueshëm në Sudan të përfundojë, duke paralajmëruar se luftimet vazhdojnë të përkeqësojnë situatën tashmë të rëndë humanitare në vend, transmeton Anadolu.
“Ne duhet t’i japim fund kësaj lufte”, tha zëdhënësi i Komisionit Evropian (KE), Anouar El Anouni në një konferencë për mediat në mesditë në Bruksel.
Sudani është shkatërruar nga një luftë civile midis ushtrisë dhe Forcave paramilitare të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) që nga prilli i vitit 2023, duke shkaktuar mijëra vdekje dhe zhvendosjen e miliona njerëzve.
Kryeqyteti i shtetit të Darfurit të Veriut, El-Fasher ra nën kontrollin e RSF-së të dielën pas muajsh rrethimi. Grupet mjekësore dhe të të drejtave sudaneze kanë akuzuar RSF-në për kryerjen e vrasjeve masive, arrestimin e njerëzve dhe sulm ndaj spitaleve.
El Anouni tha se BE-ja do të vazhdojë të punojë “krah për krah me komunitetin ndërkombëtar” për të ndihmuar në gjetjen e një zgjidhjeje paqësore për konfliktin. “Ne do të përdorim të gjitha mjetet tona diplomatike, duke përfshirë masat kufizuese dhe do të përpiqemi të gjejmë një rezultat paqësor për situatën, për konfliktin”, shtoi ai.
Ai kujtoi se BE-ja ka dënuar vazhdimisht sulmet ndaj civilëve dhe dhunën. Sipas tij, blloku tashmë ka një regjim sanksionesh në fuqi që synon 10 individë dhe tetë subjekte të përfshira në konflikt, i cili do të mbetet në fuqi deri më tetor 2026.
El-Anouni iu referua deklaratës së BE-së të lëshuar më 28 tetor, e cila e përshkroi pushtimin e qytetit El-Fasher si “një pikë kthese të madhe në luftë” që rrezikon më tej situatën humanitare.