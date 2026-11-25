Bashkimi Evropian(BE) po rrit përpjekjet për të forcuar sigurinë përgjatë kufijve të tij lindorë, duke përfshirë një forcë të propozuar të reagimit të shpejtë, aftësi të zgjeruara kundër dronëve dhe kufizime më të forta për vizat, tha të martën një zyrtar i lartë i BE-së, transmeton Anadolu.
Komisioneri Evropian për Çështjet e Brendshme dhe Migracionin, Magnus Brunner, i tha Parlamentit Evropian se kërcënimet duke përfshirë migrimin e përdorur si armë, dronët, sulmet kibernetike dhe sabotimet nuk janë më incidente të izoluara.
Më shumë se 600 oficerë të Frontex po punojnë tashmë së bashku me rojet kufitare kombëtare nga Finlanda në Bullgari, tha Brunner, duke shtuar se një forcë e propozuar e reagimit të shpejtë do të jetë e disponueshme për t’u vendosur me kërkesë të vendeve anëtare.
“Dronët janë një problem në mbarë Evropën dhe ata kanë nevojë për një përgjigje të përbashkët,” tha ai, duke njoftuar planet për të nisur së shpejti një qendër ekselence kundër dronëve të BE-së dhe për të mbajtur një stërvitje në shkallë të gjerë me dronë në rajonin e Balltikut.
Rreth 500 milionë euro (548 milionë dollarë) janë tashmë në dispozicion për masat e mbikëqyrjes kufitare dhe kundër dronëve, ndërsa 50 milionë euro janë njoftuar për të përshpejtuar zhvillimin e një qendre sigurie detare nga Bullgaria dhe Rumania në Detin e Zi, sipas komisionerit.
Brunner tha se BE-ja gjithashtu përditësoi udhëzimet e saj të hënën për të kërkuar dokumentacion shtesë nga aplikantët rusë për viza.
“Ata që luftojnë në luftën e Rusisë kundër Ukrainës nuk janë të mirëpritur në Evropë,” tha ai, duke shtuar se shteteve anëtare do t’u jepen më shumë mjete për të identifikuar luftëtarët rusë dhe për të vendosur kufizime ndaj tyre.
Një rishikim i kodit të vizave të BE-së në fillim të vitit të ardhshëm do të vendosë kufizime të synuara kundër “shtetasve të vendeve të treta armiqësore”, shtoi ai.
Brunner tha gjithashtu se sistemi i ri i hyrje-daljeve të bllokut ka regjistruar 250 milionë hyrje dhe dalje deri në nëntor, duke ndaluar gati 85.000 njerëz me dokumente false ose të pasakta dhe duke parandaluar më shumë se 70.000 kërcënime sigurie nga hyrja në BE.
“Bashkimi Evropian nuk do të tolerojë që Rusia, Bjellorusia apo dikush tjetër të kthejë vlerat tona, përfshirë të drejtën për azil, kundër nesh”, tha ai, duke vënë në dukje se blloku po zhvillon një kuadër reagimi emergjent në përputhje me ligjin ndërkombëtar.
Duke iu drejtuar vendeve anëtare të vijës së parë, Brunner u zotua: “Ju definitivisht nuk do të qëndroni vetëm”.