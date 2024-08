BE-ja i del në ndihmë Greqisë në lu’ftën me zj’arret

Për të tretën ditë me radhë, Greqia po vazhdon betejën kundër zjarreve masive afër Athinës, përderisa qindra zjarrfikës evropianë pritet t’iu bashkohen përpjekjeve për të shuar zjarrin vdekjeprurës që ka prekur pjesë të mëdha në periferi të kryeqytetit grek.

Për shkak të erërave të fuqishme, Greqia gjatë këtij viti po përballet me situatën më të rëndë me zjarre, që kanë detyruar mijëra persona të largohen nga shtëpitë e tyre dhe kanë shkaktuar shkatërrim të madh përreth Athinës.

Të paktën një person ka vdekur dhe të paktën 66 të tjerë kanë pranuar ndihmë mjekësore, teksa edhe dy zjarrfikës janë lënduar gjatë luftës me zjarret.

“Jemi në nivel më të mirë në mbarë frontin”, tha Costas Tsigkas, kreu i shoqatës së zjarrfikësve grekë më 13 gusht.

“Por, sërish kushtet nuk do të jenë të lehta. Do të ketë erëra” dhe “çdo orë që kalon do të jetë më e vështirë”, tha ai për televizionin shtetëror, ERT.

Meteorologët kanë parashikuar temperatura deri në 38 gradë Celsius të martën në Athinë dhe erëra që do të arrijnë deri në 39 kilometra në orë.

Afër 700 zjarrfikës, të mbështetur nga 200 makina për fikjen e zjarrit dhe nëntë avionë të martën u përfshin në përpjekjet për të shuar zjarret që shpërthyen pasditen e së dielës në qytezën Varnavas, rreth 35 kilometra në verilindje të Athinës, tha shërbimi i zjarrfikësve.

Të forcuara nga erërat e fuqishme, zjarret janë në një gjatësi prej 30 kilometrash dhe në disa vende, flakët arrijnë deri në 25 metra, sipas televizionit shtetëror grek.

Observatori Kombëtar i Greqisë tha të hënën se të paktën 10.000 hektarë janë shkatërruar nga zjarret.

Qeveria greke u bëri thirrje shteteve të tjera që ta ndihmojnë dhe zjarrfikës, helikopterë, makina dhe pajisje të tjera nga Franca, Italia, Republika Çeke, Rumania, Serbia dhe Turqia pritet të shkojnë së shpejti në Greqi, thanë autoritetet.

Ditëve të fundit, Greqia ka evakuuar mijëra njerëz nga komunitete në periferi të Athinës. Sezoni i zjarreve gjatë kësaj vere në Greqi ka shkaktuar dhjetëra zjarre në baza ditore, teksa shteti ka regjistruar dimrin më të nxehtë dhe qershorin dhe korrikun më të nxehtë që kur ka nisur të mbledhë të dhëna më 1960.