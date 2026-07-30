BE-ja i disburson 3,5 miliardë euro Ukrainës për dronë, raketa dhe mbrojtje ajrore

Komisioni Evropian njoftoi të enjten një disbursim të ri prej 3,47 miliardë eurosh për Ukrainën, në kuadër të komponentit të mbrojtjes të Kredisë së Mbështetjes për Ukrainën prej 90 miliardë eurosh, me synim forcimin e kapaciteteve ushtarake të Kievit, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate, fondet do të mbështesin prokurimin e dronëve, përfshirë modele me rreze të gjatë veprimi me motor reaktiv, raketa, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe avionë luftarakë Gripen.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se paketa e fundit do ta ndihmojë Ukrainën të mbrojë hapësirën e saj ajrore, duke thelluar njëkohësisht bashkëpunimin industrial në fushën e mbrojtjes mes Kievit dhe BE-së.
“Sot, ne po investojmë 3,47 miliardë euro shtesë për të ndihmuar në mbrojtjen e qiejve të Ukrainës”, tha von der Leyen, duke shtuar se iniciativa pasqyron “Marrëveshjen e Dronëve” që po zhvillon blloku, e cila synon të ndërthurë kapacitetet industriale të Evropës me inovacionin mbrojtës të Ukrainës.
Komisioni Evropian tha se ky disbursim përfaqëson një këst tjetër në kuadër të planit të parë të prokurimit të dronëve dhe synon të përshpejtojë furnizimin me pajisje ushtarake kritike.
Ai shtoi se financime shtesë për dronë, municione, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe raketa pritet të miratohen dhe të shpërndahen në javët e ardhshme.
Pagesa e fundit vjen pas mbështetjes së mëparshme në kuadër të të njëjtit program, përfshirë 3,2 miliardë euro ndihmë makro-financiare të disbursuar më 25 qershor, 3,9 miliardë euro në kuadër të komponentit të mbrojtjes më 30 qershor dhe 1,1 miliard euro më 15 korrik.
Blloku tha se gjithsej 28,3 miliardë euro pritet të ndahen në vitin 2026 për forcimin e kapaciteteve të industrisë së mbrojtjes së Ukrainës, me ndarjen përfundimtare që pritet të përfundojë deri në shtator dhe disbursimet të vazhdojnë deri në fund të vitit.
Kredia e Mbështetjes për Ukrainën përbëhet nga 60 miliardë euro të dedikuara për kapacitetet e mbrojtjes dhe prodhimin industrial, si dhe 30 miliardë euro në mbështetje buxhetore për ruajtjen e funksioneve qeveritare, shërbimeve publike thelbësore dhe qëndrueshmërisë ekonomike.