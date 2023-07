BE-ja shpreh ‘interes reciprok’ për zhvillimin e marrëdhënieve më të forta me Turqinë

Ekziston një “interes reciprok” në zhvillimin e një “marrëdhënieje më të fortë” midis Turqisë dhe Bashkimit Evropian (BE), tha sot shefi i politikës së jashtme të bllokut, Josep Borrell, raporton Anadolu.

Komentet e Borrellit erdhën pas një takimi të Këshillit të Punëve të Jashtme në Bruksel, ku diplomatët më të lartë të BE-së diskutuan çështje të ndryshme të rendit të ditës, duke përfshirë Turqinë.

Marrëdhënia me Turqinë ka “dy kahe”, tha Borrell, duke shtuar se “nuk është vetëm ajo që pret Turqia nga BE-ja, por edhe ajo që BE-ja pret nga Turqia”.

Modernizimi i unionit doganor dhe liberalizimi i vizave janë dy çështjet më të rëndësishme që Ankaraja mund të ngrejë menjëherë, tha Borrell.

BE-ja dëshiron të shohë deeskalimin e tensioneve në Mesdheun Lindor dhe negociatat me Qipron të rifillojnë “seriozisht” për të zgjidhur çështjen ekzistuese.

“Sigurisht, marrëdhënia me Qipron, marrëdhënia me Greqinë, situata në Mesdheun Lindor, janë një aspekt themelor i kësaj përpjekjeje për të rivendosur marrëdhëniet konstruktive me Turqinë”, përfundoi ai.