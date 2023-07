BE mund të nisë negociatat e anëtarësimit me Ukrainën në dhjetor

Bashkimi Evropian mund të nisë negociatat për anëtarësimin e Ukrainës në dhjetor, me kusht që vendi të përmbushë të gjitha kriteret e nevojshme.

Deklarata përkatëse është bërë nga kryetarja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola në Bruksel gjatë një konference për shtyp pas një takimi me krerët e shteteve dhe qeverive të BE-së, duke iu përgjigjur një pyetjeje të korrespondentit të Ukrinform.

“Është e qartë se negociatat e anëtarësimit duhet të fillojnë tashmë këtë vit. Kështu që shpresa jonë do të ishte që Këshilli Evropian i dhjetorit të jetë vendi ose koha ku mund të ndërmerret ky hap. Dhe unë e bëj shumë të qartë se çdo vend ka rrugën e vet. Dhe kur flasim për Ukrainën nuk ka të bëjë vetëm me shpejtësinë me të cilën po i tejkaloni kërkesat origjinale, shpejtësia me të cilën iu përgjigjët pyetësorit, por edhe gjatë luftës në luftë është e jashtëzakonshme. Dhe kjo duhet pranuar”, tha Metsola.

Ajo vuri në dukje se qëndrimi i saj, si dhe qëndrimi i Parlamentit Evropian, është shumë i qartë: kur zbatohen reformat, veçanërisht në gjyqësor, në fushën e lirisë së medias ose mbrojtjen e pakicave, atëherë BE-ja duhet të ndërmarrë një hap të barabartë për të njohur këto përpjekje.

“Unë do të thosha, optimist nga deklaratat që kam dëgjuar nga liderët si kur erdhën në Këshillin Evropian, por edhe në bisedat tona. Ka një vrull dhe ai moment nuk do të ndalet dhe kjo mbështetje nuk do të ndalet”, tha Presidenti i shtoi Parlamenti Evropian.

Samiti i BE-së u zhvillua në Bruksel më 29-30 qershor dhe pika e parë e rendit të ditës ishte situata në Ukrainë dhe ndihma e BE-së për respektimin e të drejtës së saj për vetëmbrojtje ndaj agresionit rus.

Ukraina ka zbatuar vazhdimisht shtatë rekomandimet për reforma të Komisionit Evropian në rrugën e saj drejt anëtarësimit dhe shpreson të marrë një vlerësim pozitiv të këtyre përpjekjeve gjatë raportit të vjeshtës të Komisionit Evropian për zgjerimin. Kjo duhet të hapë mundësinë për Ukrainën dhe BE-në që të vendosin për fillimin e negociatave për anëtarësimin e Ukrainës në BE deri në fund të këtij viti. /oranews