BE për propozimin e paqes të SHBA-së: Asgjë për Ukrainën pa Ukrainën

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, ka këmbëngulur se nuk duhet të ketë “asgjë për Ukrainën pa Ukrainën”, pas një diskutimi me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, mbi propozimin e paqes të SHBA-së, transmeton Anadolu.
“Sot, kemi diskutuar situatën aktuale dhe jemi të qartë se nuk duhet të ketë asgjë për Ukrainën pa Ukrainën”, theksuan von der Leyen dhe Costa në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
Ata riafirmuan se Evropa ka qëndruar me Ukrainën, duke punuar për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.
“Si hapa të ardhshëm, liderët evropianë do të takohen nesër në margjinat e G20-tës dhe më pas në Angola në samitin midis BE-së dhe Unionit Afrikan”, shtuan von der Leyen dhe Costa.
Drafti i mbështetur nga SHBA-ja, i raportuar si i mbështetur nga SHBA-ja, përfshin kërkesa që Ukraina të heq dorë nga anëtarësimi në NATO, të njohë Krimenë, Donetskun dhe Luhanskun si të kontrolluara “de fakto” nga Rusia, si dhe të tërheq forcat për të krijuar një zonë të çmilitarizuar në Donbas në këmbim të garancive të sigurisë të modeluara sipas parimit të mbrojtjes kolektive të NATO-s.