Begaj: Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj forcimit të pozicionit ndërkombëtar të Kosovës

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka deklaruar se Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj forcimit të pozicionit ndërkombëtar të Kosovës, transmeton Anadolu.

Begaj është takuar në New York me Presidentin e Ganës, John Dramani Mahama, ku po qëndron në kuadër të Javës së Nivelit të Lartë të Sesionit të 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.

“Sot në OKB u takova me Presidentin e Ganës për të diskutuar avancimin e bashkëpunimit tonë dypalësh dhe shumëpalësh, si dhe për të konfirmuar njohjen e Ganës për Kosovën”, ka shkruar Begaj në rrjetet sociale.

Gjatë qëndrimit në New York, Begaj ka zhvilluar takime me homologë dhe zyrtarë të vendeve të ndryshme.

