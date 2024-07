BeH, nis Marshi i Paqes për nder të vik’timave të gje’noci’dit të Sr’ebrenicës

Sot në Bosnjë dhe Hercegovinë filloi marshimi treditor i paqes për të shënuar 29-vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës, raporton Anadolu.

Për vite me radhë, mijëra njerëz nga e gjithë bota vijnë çdo vit për të marrë pjesë në këtë ngjarje, duke nderuar më shumë se 8.000 burra dhe djem myslimanë boshnjakë të vrarë nga forcat serbe pranë qytetit në vitin 1995.

Këtë vit, më shumë se 5.000 njerëz po marrin pjesë në marshim për tri ditë, duke filluar nga qyteti i Nezukut dhe duke kaluar netët në zona të caktuara përgjatë itinerarit.

Marshimi do të përfundojë në varrezën në Potoçari, fshat në Bosnjë dhe Hercegovinën lindore, në veriperëndim të Srebrenicës, ku do të mbahet një ceremoni varrimi për 30 viktimat e identifikuara rishtazi. Në funeralet e këtij viti, numri i varrimeve në varreza do të rritet në 6.765.

Që nga viti 2005, mijëra njerëz kanë marrë pjesë në “Marsh Mira” (Marshi i Paqes), duke ndjekur të njëjtën rrugë të përdorur nga boshnjakët kur po iknin nga gjenocidi i Srebrenicës.

Suljo Cakanoviq, kryetar i nënkomitetit të “Marshit të Paqes”, tha se marshimi përfshin pjesëmarrës nga Türkiye, Irani, Serbia, Kroacia, Mali i Zi, Sllovenia, Austria, Gjermania, Finlanda, Danimarka, Franca dhe Holanda.

Nejla Hoxhiq, pjesëmarrëse, tha se babai i saj ishte në mesin e atyre që arritën t’i mbijetonin gjenocidit në Srebrenicë dhe se ajo është këtu për të nderuar viktimat që nuk mund t’i shpëtonin gjenocidit.

Mustafa Ergün, i ardhur nga Istanbuli, tha se po marrin pjesë në këtë marshim me rreth 100 persona nga Türkiye.

Marshimit iu bashkua edhe ambasadori turk Sadık Babur Girgin.

Më herët të shtunën, “Maratona Vukovar-Srebrenicë” filloi në kryeqytetin kroat Zagreb për të nderuar viktimat e sulmit të forcave serbe në Kroaci dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Pjesëmarrësit do të vazhdojnë për në Srebrenicë nga Varreza Përkujtimore e Ovcarës në Vukovar, ku ndodhi një masakër në Kroacinë lindore në vitin 1991, dhe do të mbërrijnë në Varrezën Përkujtimore Potoçari të dielën pas një udhëtimi prej 227 kilometrash.

