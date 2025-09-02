Belgjika do të njohë Palestinën në OKB, do të vendosë sanksione ndaj Izraelit

Belgjika ka njoftuar se do të njohë zyrtarisht shtetin e Palestinës gjatë Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në shtator 2025.
Ministri i Jashtëm belg, Maxime Prévot, tha se vendimi merret për shkak të krizës humanitare në Gaza dhe shkeljeve të ligjit ndërkombëtar nga Izraeli.
Belgjika do të vendosë gjithashtu sanksione ndaj Izraelit dhe do të mbështesë një zgjidhje me dy shtete, në bashkëpunim me Francën dhe Arabinë Saudite. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur kundërshtim ndaj këtij hapi. /mesazhi