Belgjika miraton ligjin për heqjen e shtetësisë për personat që kryejnë krime të rënda

Parlamenti federal i Belgjikës ka miratuar legjislacion që u lejon autoriteteve t’ua heqin shtetësinë personave të dënuar për krime të rënda, përfshirë krimin e organizuar, vrasjen dhe veprat penale seksuale, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve Belga, projektligji, i miratuar nga Dhoma e Përfaqësuesve të enjten në mbrëmje, zgjeron ndjeshëm rregullat ekzistuese për heqjen e shtetësisë, të cilat deri më tani zbatoheshin kryesisht në rastet e terrorizmit dhe shpesh kërkonin një kërkesë të posaçme nga prokuroria.
“Personat fajtorë për krime të rënda që minojnë themelet e shoqërisë sonë mund ta humbasin shtetësinë belge”, tha ministrja e Drejtësisë, Annelies Verlinden, duke e cilësuar masën si një “sinjal të fuqishëm”.
Sipas rregullave të reja, heqja e shtetësisë është e mundur vetëm nëse personi është dënuar për krime që konsiderohen “kërcënim themelor për shoqërinë” dhe ka marrë një dënim me të paktën pesë vjet burg efektiv. Masa zbatohet vetëm për personat që e kanë fituar shtetësinë belge brenda 15 viteve para kryerjes së veprës penale, ndërsa procedurat duhet të nisin brenda të njëjtit afat kohor.
Legjislacioni parashikon gjithashtu heqjen automatike të shtetësisë për shtetasit me dyshtetësi të dënuar për terrorizëm, megjithëse gjykatat mund të vendosin ndryshe nëse japin arsyetim të qartë.
Ligjvënësit miratuan gjithashtu përfshirjen e vrasjes me automjet në Kodin Penal. Vepra e re penale, e cila hyn në fuqi më 8 prill, parashikon dënime deri në pesë vjet burg dhe gjoba deri në 10.000 euro për aksidente rrugore me pasojë vdekjen, pavarësisht nëse ato janë shkaktuar nga pakujdesia apo nga përdorimi i substancave.