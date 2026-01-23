Belgjika mund të shqyrtojë rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak

Shefi i Forcave Tokësore të Belgjikës, Jean-Pol Baugnee, nuk e përjashtoi mundësinë e rivendosjes së shërbimit të detyrueshëm ushtarak nëse situata e sigurisë e kërkon këtë, duke theksuar nevojën për një ushtri të përgatitur mirë, transmeton Anadolu.
Në një intervistë me RTL Info të premten, Baugnee tha se vendimi do të varet nga niveli i kërcënimit.
“Është me të vërtetë një mundësi… Qeveria, në vitet 1990, nuk e hoqi, por e pezulloi shërbimin ushtarak, duke besuar se një ditë, ai mund të jetë ende i nevojshëm”, tha ai.
Lidhur me të rinjtë në ushtri, Baugnee theksoi kuriozitetin dhe angazhimin e tyre.
“Ne kemi një brez shumë të aftë që bën pyetje inteligjente. Stërvitja sot është e ndryshme: Ne shpjegojmë pse kryhen detyrat. Pasi kuptohet, brezi i ri i ekzekuton misionet më mirë se i imi”, tha ai.
Baugnee theksoi se misioni kryesor i ushtrisë belge është parandalimi i konflikteve. “Qëllimi ynë është të shmangim luftën. Mënyra më e mirë për të parandaluar luftën është të pengojmë kundërshtarin. Ne jemi një ushtri mbrojtëse; ne kurrë nuk do të fillojmë një luftë”, shtoi ai.
Lidhur me mundësinë e një konflikti në tokën belge, Baugnee tha se nuk parashikon një kërcënim të menjëhershëm, por paralajmëroi për përshkallëzim të mundshëm.
“Nuk mendoj se një pushtim i Belgjikës është i afërt. Besoj se së pari do të ketë një përshkallëzim të caktuar. Rusia do të fillojë të pushtojë vendet e NATO-s me të cilat ndan një kufi”, shtoi ai.