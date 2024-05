Imazhet dhe videot kanë konfirmuar se presidenti iranian Ebrahim Raisi dhe shoqëruesit e tij ishin në helikopter Bell 212 të prodhuar nga SHBA.

Avioni me dy tehe është një helikopter me përmasa mesatare që ka një kapacitet prej 15 vendesh, me një pilot dhe katërmbëdhjetë pasagjerë.

Është e paqartë se sa njerëz janë në helikopterin e Raisit, duke përfshirë ekuipazhin e fluturimit dhe personelin e mundshëm të sigurisë.