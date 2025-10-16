Ben Gvir: “Do të shkatërrojmë Hamasin dhe do të vendosim dënimin me vdekje për terroristët”

Ministri izraelit Itamar Ben Gvir, duke folur në një memorial për pengun e vrarë Uriel Baruch, deklaroi të mërkurën se Izraeli do të vazhdojë luftën deri kur të “shkatërrohet plotësisht” Hamasi.
“Në vazhdimësi të kësaj lufte duhet ta shkatërrojmë Hamasin,” tha Ben Gvir, dhe theksoi nevojën për një ligj që të parashikojë dënimin me vdekje për terroristët. “Është e drejtë, është morale, përputhet me ligjin hebre,” shtoi ai, duke thënë se ata që kanë bërë dhunë dhe masakra “nuk duhet të lejohet të jetojnë”.
Ben Gvir argumentoi se zbatimi i dënimit me vdekje do të heqë edhe motivimin për rrëmbime e mizori të ardhshme. Ai premtoi se Izraeli do të ndjekë rrugën e viktimës dhe shpresoi për “fitoren totale” ndaj armiqve, përfshirë elementë brenda vendit. /mesazhi