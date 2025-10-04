Ben-Gvir kërcënon të largohet nga koalicioni nëse Hamasi mbetet pas lirimit të pengjeve

Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, Itamar Ben-Gvir — një figurë e fortë e së djathtës ekstreme në koalicionin e Netanyahut — ka reaguar ndaj përparimit të planit të Trump për Gazën. Në një deklaratë në rrjete sociale, Ben-Gvir tha se ai dhe partia e tij, Otzma Yehudit, i kishin thënë Netanyahu-së se do të largoheshin nga qeveria nëse Hamasi “vazhdojë të ekzistojë” pas lirimit të të gjithë pengjeve. Zhdukja e Hamasit, sipas tij, është “qëllim qendror i luftës”. /mesazhi
