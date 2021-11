Biden: Dekadë vendimtare për planetin

Në samitin mbi klimën që po mbahet në Glasgou të Skocisë presidenti amerikan u zotua për një angazhim të ri të guximshëm nga Shtetet e Bashkuara: një reduktim prej 50 deri në 52 për qind të emetimit të gazrave karbonike deri në vitin 2030, objektiv ky që e vendos Uashingtonin në rrugën e duhur drejt reduktimit në zero të emetimit deri në vitin 2050.

“Rruga që kemi përpara është shumë e qartë. A do të reagojmë, a do të bëjmë atë që është e nevojshme, a do ta shfrytëzojmë mundësinë që kemi para vetes, apo do të shohim gjeneratat e ardhshme teksa vuajnë. Kjo është dekada që do të përcaktojë përgjigjen. Shkenca është e qartë. Kemi vetëm një dritare të vogël para vetes, e cila po ngushtohet, për të rritur ambiciet dhe përmbushur detyrimin”, thotë Presidenti Biden.

Ndër çështjet kryesore në programin e konferencës së Kombeve të Bashkuara mbi klimën janë përfundimi i rregulloreve për mekanizmat e tregut të Marrëveshjes së Parisit dhe premtimet e paplotësuara nga vendet e pasura për të ndihmuar financiarisht vendet në zhvillim në luftën ndaj sfidave që lidhen me klimën.

Konferenca vjen në një kohë kur bota po përballet me një seri katastrofash natyrore, si përmbytje dhe zjarre, të shkaktuara nga ndryshimet e klimës.

“Ndryshimet e shpejta klimatike po alarmojnë botën mbi domosdëshmërinë e marrjes së masave, për të adresuar humbjet dhe dëmet dhe që ngrohja globale të mbahet në 1.5 gradë Celsius. Ne e dimë se kjo konferencë është shpresa jonë e vetme për ta arritur këtë. E di se kemi një program të paprecedent për të negociuar, por besoj se do të arrihen rezultate”, thotë Alok Sharma, president i konferencës.

Samiti për klimën pason takimin e udhëheqësve të G20-ës në Romë, ku përfaqësuesit e vendeve u pajtuan që të punojnë për arritjen e neutralitetit të karbonit nga mesi i shekullit dhe u zotuan që deri në fund të vitit të ndërpresin financimin e termocentraleve me qymyr në vende tëp tjera, por ata nuk ranë dakord për eliminimin graduale të qymyrit në vendet e tyre. /voa