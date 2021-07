Biden do ta presë kryeministrin irakian në Shtëpinë e Bardhë më 26 korrik

Kryeministri irakian Mustafa Al-Kadhimi do të vizitojë Shtetet e Bashkuara më 26 korrik, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një deklaratë me shkrim, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki, tha se Presidenti i SHBA-së Joe Biden do ta presë Al-Kadhimin në Shtëpinë e Bardhë.

“Vizita e kryeministrit do të theksojë partneritetin strategjik dhe bashkëpunimin dypalësh midis SHBA-së dhe Irakut”, ka thënë Psaki.

Vizita do të përqëndrohet në fushat me interes të përbashkët, përfshirë arsimin, shëndetësinë, kulturën, energjinë dhe iniciativat e klimës, si dhe forcimin e bashkëpunimit dypalësh me Irakun në çështjet politike, ekonomike dhe të sigurisë, duke përfshirë përpjekjet e përbashkëta për të siguruar eliminimin e përhershëm të DEASH-it. /aa