Biden mbështet anëtarësimin e Ukrainës në NATO, por thotë se së pari duhet të përfundojë lufta

Presidenti i SHBA-së Joe Biden shprehu mbështetje për anëtarësimin e Ukrainës në NATO, por tha se kjo duhet të ndodhë pas përfundimit të luftës me Rusinë, transmeton Anadolu.

Presidenti amerikan theksoi se hyrja e Ukrainës në aleancën transatlantike prej 31 anëtarësh ndërkohë që lufta është në vazhdim do të aktivizonte automatikisht nenin e mbrojtjes reciproke të NATO-s, i cili do të krijonte atë që ai e quajti një “luftë të tretë botërore”. Por ai tha se hyrja e Ukrainës në aleancë është çështje se “kur, jo nëse”.

“Ka të bëjë me atë se kur ata mund të anëtarësohen dhe ata do t’i bashkohen NATO-s”, tha Biden në Finlandë, ku foli së bashku me presidentin Sauli Niinisto gjatë një konference të përbashkët shtypi.

Biden vuri në dukje komunikatën e përbashkët nga grupi i vendeve të G7-tës – Kanadaja, Gjermania, Franca, Italia, Japonia, Britania dhe SHBA-ja – si një masë që lejon çdo komb të negociojë marrëveshje dypalëshe sigurie me Kievin “derisa të bëhet zyrtarisht anëtar i NATO-s”.

I pyetur nëse pozicioni i tij do të shërbejë për të inkurajuar presidentin rus Vladimir Putin për të vazhduar ofensivën në mënyrë që të sigurohet që Kievi të mos bashkohet me aleancën, Biden tha se “Putini tashmë e ka humbur luftën”.

“Si lëviz ai nga këtu? Çfarë bën?” pyeti ai në mënyrë retorike. “Ai mund të përfundojë më shumë nesër, thjesht mund të thotë ‘Jam jashtë’, por çfarë marrëveshje do të arrihet në fund varet nga Putini dhe nga ajo që ai vendos të bëjë, por nuk ka asnjë mundësi që ai të fitojë luftën në Ukrainë”, tha Biden.

Pas largimit nga samiti dyditor i NATO-s në Lituani të mërkurën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy publikoi një video-mesazh në Telegram duke lavdëruar angazhimet e sigurisë të ndërmarra gjatë takimit të nivelit të liderëve dhe duke përshëndetur veprimin e G7-tës mbi marrëveshjet dypalëshe të sigurisë.

“Asnjëherë më parë nuk kemi pasur një bazë të tillë sigurie dhe ky është niveli i G7-tës. Mbi këtë bazë, ne do të ndërtojmë një arkitekturë të re, ligjërisht të detyrueshme të traktateve dypalëshe të sigurisë me vendet më të fuqishme”, tha Zelenskyy.

Ai më tej tha se kanë eliminuar “çdo dyshim apo paqartësi” në lidhje me atë nëse Ukraina do të jetë në NATO, duke thënë se jo vetëm që të gjitha vendet e NATO-s bien dakord për këtë, por se shumica e konsiderueshme e aleancës ushtarake perëndimore po përpiqen për të.

“Kurrë më parë fjalët ‘ju jeni të barabartë mes të barabartëve’ për Ukrainën nga anëtarët e tjerë të NATO-s nuk kanë tingëlluar vërtet domethënëse. Tani të gjithë e kuptojnë se ky është një fakt. Të barabartë mes të barabartëve. Dhe këtë fakt do ta riafirmojmë patjetër me fitoren tonë. Dhe me pranimin tonë në NATO”, tha Zelenskyy.