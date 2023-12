Biden nuk e di nëse pengjet mbeten në tunelet e Gazës derisa Izraeli fillon përmbytjen e tyre

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ka theksuar se nuk mund të konfirmojë nëse ndonjë nga pengjet e marra nga Hamasi dy muaj më parë mbetet në sistemin e tuneleve nën Gaza derisa Izraeli po fillon t’i përmbyt me ujin e detit, transmeton Anadolu.

“Për sa i përket përmbytjes së tuneleve, po bëhen pohime se ata janë plotësisht të sigurt, se nuk ka pengje në asnjë prej këtyre tuneleve. Por unë nuk e di këtë në të vërtetë”, tha Biden, duke iu referuar garancive nga Izraeli, megjithëse nuk dha detaje.

“Megjithatë, unë e di se çdo vdekje civile është një tragjedi absolute dhe Izraeli ka deklaruar qëllimin e tij, siç thash, për të përshtatur qëllimin e tij me veprimet”, shtoi ai.

Sipas shifrave zyrtare, rreth 139 pengje mbeten në robëri pas sulmit të papritur ndërkufitar të grupit palestinez Hamas më 7 tetor.

Duke cituar zyrtarë amerikanë të informuar mbi operacionet ushtarake izraelite, ‘Wall Street Journal’ dje raportoi se vendimi i Izraelit për të përmbytur tunelet me ujë nga Deti Mesdhe është pjesë e një strategjie më të gjerë që po përdoret për të shkatërruar rrjetin e tuneleve.

Hamasi i ka përdorur tunelet për të lëvizur luftëtarët dhe armët fshehurazi në enklavën bregdetare me popullsi të dendur. Sipas gazetës amerikane, zyrtarët izraelitë besojnë se disa pengje po mbahet atje.

Sipas raporteve, familjet e pengjeve, nga ana tjetër, i kanë thënë kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, se kanë frikë se të dashurit e tyre do të vriten nëse tunelet përmbyten.

Sipas zyrtarëve amerikanë, sistemi i tunelit shtrihet në 300 milje (482 kilometra) dhe ai po vlerësohet nga izraelitët. Procesi pritet të zgjasë disa javë për të përfunduar.

Masa, e cila u njoftua për herë të parë nga gazeta në fillim të këtij muaji, ka tërhequr kritika, me disa që thonë se do të krijojë një katastrofë mjedisore duke kontaminuar furnizimet tashmë të kufizuara të ujit të freskët të Gazës dhe do të dëmtojë ndjeshëm bujqësinë vendase.

Izraeli ka bombarduar Rripin e Gazës nga ajri dhe toka, ka vendosur një rrethim dhe ka ndërmarrë një ofensivë tokësore në hakmarrje të sulmit ndërkufitar nga Hamasi më 7 tetor.

Të paktën 18.412 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 50.100 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që atëherë.